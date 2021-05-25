Новосибирскстат: долги по заработной плате в регионе выросли в два раза

Сумма задолженности по зарплате в Новосибирской области за апрель текущего года увеличилась в 2,1 раза. По состоянию на 1 мая 2021 года она составила 47 млн рублей. Из них 30,7 млн рублей – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2020 году и ранее. Об этом сообщает Новосибирскстат. В этих данных учитываются организации наблюдаемых видов деятельности, сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, кроме субъектов малого предпринимательства.

Своевременно не получили заработную плату 764 человека. В среднем на одного работника приходилось по 61,5 тыс. рублей невыплаченной заработной платы. Наибольший объем задолженности зафиксирован у ФГУП «Опытный завод», ООО «Посевнинский завод спецтехники», ООО СМЦ «Стиллайн», ЗАО «Феникс-88» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»), МУП «Водолей» Мошковского района Новосибирской области. На долю этих организаций приходится 82,9% общей суммы задолженности. По данным Новосибирскстата, задолженность возникла из-за отсутствия у предприятий собственных средств.



