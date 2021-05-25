Пляжные планы. В Новосибирске собираются открыть шесть пляжей

Побережья новосибирских водоемов начали готовить к летнему сезону. В 2021 году в городе планируют открыть шесть мест для купания. Четыре пляжа оборудуют рядом с ПКиО «У моря Обского», один — у парка «Бугринская роща». Кроме того, будет принимать посетителей пляж «Звезда», сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе. Сейчас песок и дно очищают от мусора, стекла и камней, воду проверяют на соответствие нормам. Муниципальная аварийно-спасательная служба тренирует матросов-спасателей. Новосибирцев просят не лезть в воду, если на берегу установлен знак «Купание запрещено».