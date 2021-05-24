Вето на петрушку. Дачникам могут предъявить крупный штраф за петрушку кудрявую на участке

В СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» включили семена петрушки кудрявой. Они попали в список опасных растений. Речь идет о культивировании семян, из которых изготавливают наркотическое масло, опасное для человека. Как разъяснил агентству «Прайм» председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго, выращивать петрушку на зелень дачники могут совершенно спокойно.

Если будет доказано, что культивация семян происходит с целью получения наркотического масла, садоводам могут назначить штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Наказанием также могут стать обязательные работы до 480 часов или исправительные работы до двух лет. Самой жесткой санкцией статьи предусмотрено и лишение свободы на два года.