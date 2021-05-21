Повис вопрос. Власти не решили, продлевать ли в Новосибирской области ковидный режим

В регионе до 31 мая продолжает действовать режим повышенной готовности, связанный с угрозой распространения коронавируса, но продлевать ли его потом — власти не решили. Об этом губернатор Андрей Травников сообщил во время пресс-конференции. «Ситуация с COVID-19 в Новосибирской области спокойная. Пока не видим влияния длинных выходных с 1 по 10 мая. Конечно, инкубационный период не завершился, но особого влияния на рост заболевания по COVID-19, пневмонии, ОРВИ не отмечаем», — сказал глава региона.

Решение о продлении режима повышенной готовности после 31 мая может быть принято, если ситуация будет неблагоприятной в соседних регионах и странах, с которыми налажено авиасообщение. В этом случае оно будет касаться мер профилактики помимо масочного режима и социальной дистанции. Так, например, с зимы стало обязательным тестирование на коронавирус всех новосибирцев с признаками ОРВИ. Также на COVID-19 добровольно тестируют родственников заболевшего за счет средств облбюджета.