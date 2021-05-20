Более 56 тысяч новосибирцев приняли участие в выборе объектов благоустройства

В Новосибирской области продолжается рейтинговое голосование за объекты благоустройства, дизайн-проекты и общественные пространства, которые будут обустроены в 2022 году.

В настоящее время по количеству проголосовавших продолжают лидировать дизайн-проекты общественного пространства г. Бердска, расположенного у школы № 11 в границах улиц Лунная и Боровая. На второе место по количеству проголосовавших вышел г. Карасук, в котором жителям предложено выбрать приоритетную общественную территорию из трех для благоустройства в 2022 году: парк в районе «Молзавод», Заводская, 1а (II этап), зона отдыха за МКД по ул. Щорса,152 или центральная площадь по ул. Октябрьская. За эти объекты проголосовали 4970 человек. Бронза у рабочего поселка Красноозерское, в котором жители определяют название парка культуры и отдыха по ул. Первомайская. Проектом предусмотрено обустройство детских и спортивных площадок, дорожек с твердым покрытием, устройство газона, посадка деревьев, кустарников, возведение клумб.

Напомним, что голосование проходит на единой платформе до 30 мая. Проголосовать за общественные территории, дизайн-проекты и названия сможет каждый гражданин России старше 14 лет, авторизовавшись через сайт Госуслуг или по номеру телефона.

По вопросам участия в голосовании можно обратиться на федеральную «горячую линию» 8-800-600-20-13 и по почте hotline@gorodsreda.ru. В Новосибирской области действует единый телефон 8 (383) 296-52-99. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Фото: архивы пресс-служб