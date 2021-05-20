Электросамокатчики должны сдавать на права. Так считают новосибирские госавтоинспекторы

В нашем регионе хотят не только ограничить передвижение на электросамокатах, но и внедрить права на их управление. Данный вопрос поднял начальник и. о. начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Михаил Федоров на пресс-конференции 19 мая.

Господин Федоров подчеркнул, что вреди от электросамокатов нужно минимизировать. На данный момент этот вид транспорта по законодательству признают пешеходом, следовательно ответственности за ДТП «водители» не несут. Он отметил, что электросамокатам нужно присвоить категории М1 и назначить обучение на право управления.