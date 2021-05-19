Электросамокаты будут ездить по правилам – их собираются внести в ПДД

В России могут внести поправки в ПДД, так как в крупных городах назревает проблема с передвижением на электросамокатах. О потенциальном внесении поправок в правила дорожного движения сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Во время выступления в законодательном собрании Свердловской области он в том числе отметил, что у «электросамокатчиков» должны быть каски, а скорость самого транспорта должна регулироваться.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами рассказывал, что прорабатываются маршруты, которые будут включать запрещенные и разрешенные участки. Пока идут переговоры с арендодателями электротранспорта.