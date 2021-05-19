Строительством новосибирского СКИФа займется «Концерн Титан-2»

Правительство РФ определило генерального подрядчика строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который будет расположен под Новосибирском. Исполнителем стало ОАО «Концерн Титан-2», говорится в распоряжение правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Компания должна будет выполнить работы по капитальному строительству, а также монтажу инженерных систем и оборудования. Заказчиком выступает министерство образования России. Объект должен быть сдан до 15 мая 2023 года.

СКИФ будет включать ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. В том числе отдельная лаборатория будет у центра вирусологии «Вектор». Первые научные исследования начнут там проводить уже в 2024 году. Стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей.

«Концерн Титан-2» – российский строительный холдинг, сооружающий объекты атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности. Среди крупнейших объектов строительства компании — энергоблоки Ленинградской АЭС-2 и Балтийской АЭС, Петербургский институт ядерной физики, Северо-Западная ТЭЦ и Юго-Западная ТЭЦ, реконструкция авиабазы ВВС России в Энгельсе. Также компания стала субподрядчиком при строительстве финской АЭС «Ханхикиви-1».

Фото: архивы пресс-служб