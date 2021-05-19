В ТРЦ «МЕГА» начинает работу мобильный пункт вакцинации против коронавируса

По данным регионального правительства, пункт вакцинации в торгово-развлекательном центре «МЕГА Новосибирск» начнет работать уже в сегодня, 19 мая, с 12:30. Пункт вакцинации находится прямо перед входом в гипермаркет «Ашан». Напомним, что в Новосибирской области уже организованы два мобильных пункта в торговых центрах Новосибирска — в «Сан-Сити» (левый берег) и в «Эдеме» (Академгородок).

Отметим, что в регионе в целом продолжает увеличиваться количество пунктов вакцинации: развернуто 92 пункта вакцинопрофилактики COVID-19 во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, из них 42 в городе Новосибирске и 50 в Новосибирской области. Сформировано 87 выездных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте и маломобильных граждан на дому.

Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на процедуру можно следующими способами: