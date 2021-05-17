Новый корпус горбольницы обещают достроить в следующем году

Ожидаемый долгие годы корпус больничного комплекса ГБУЗ «Городская клиническая больница № 34» пообещали достроить в 2022 году. Здание размещается между терапевтическим и главным корпусами больницы. Новый реанимационно-операционный корпус рассчитан на 120 коек, написано на сайте правительства Новосибирской области. Стоимость строительства здания площадью почти восемь тысяч квадратных метров — 680 миллионов рублей. Объект строится за счет областного бюджета.

По плану в корпусе разместят отделения функциональной диагностики, рентгенодиагностическое и эндоскопическое отделения, отделение диализа, интенсивной терапии и клинико-диагностическая лаборатория. Кроме того, по проекту строительства в здании будет шесть операционных блоков хирургии, реанимация и отделение для тяжелобольных пациентов.