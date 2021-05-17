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Из резервного фонда. Наш регион получит еще 865 миллионов рублей на строительство новой ледовой арены

Благодаря этому к концу 2021-го объект должен быть завершен на 75%.

Дополнительное финансирование в размере 865 миллионов рублей направят из резервного фонда госказны на строительство новой ледовой арены на берегу Оби в Новосибирске. Решение об этом приняла комиссия по распределению бюджетных ассигнований Федерального Собрания РФ. «В результате выделения средств планируется обеспечить уровень технической готовности объекта в 2021 году на 75%», – прокомментировал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Он отметил, что с учетом этих денег общий объем финансирования стройки составит более двух с половиной миллиардов.

Фото: архивы пресс-служб

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