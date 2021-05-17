Новые лампочки в городских светильниках помогут сэкономить миллиард

Новосибирские власти планируют произвести замену лампочек городских светильников наружного освещения. Это позволит сэкономить на электричестве почти миллиард рублей На портале Госзакупок Городской центр организации дорожного движения разместил аукцион на покупку 23 146 светильников. Уточняется, в Новосибирске планируется замена лампочек столбов освещения на энергосберегающие.

Ожидается, что подрядчик заменит светильники мощностью 150 Вт, 250 Вт и 400 Вт на светодиодные светильники мощностью 80 Вт, 120 Вт и 200 Вт соответственно. На все работы отводится 360 дней. Стоимость контракта почти 901 млн рублей. Прием заявок продолжится до 2 июня этого года.