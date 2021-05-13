Материал для строительства XXI века

Несмотря на его относительную новизну, это очень перспективный строительный материал. Поризованный блок – экологически чистый, дышащий материал, создающий комфортные условия для проживания. Используется для возведения малоэтажных и высокоэтажных построек, в коттеджном и монолитно-каркасном строительстве.

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