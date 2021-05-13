По поручению Андрея Травникова почти 300 миллионов выделят на ремонт и содержание городских дорог

Использование этих средств будет находиться под жестким контролем регионального правительства и областных депутатов.
Новосибирск получит дополнительно из областного бюджета на текущий ремонт и содержание автомагистралей 278 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на совещании, посвященном выработке решений по улучшению положения дел в дорожной сфере Новосибирска.
«То, что ситуация в дорожной сфере: состояние дорог Новосибирска, их содержание не устраивает никого – говорили не один раз. Мы это слышим и от жителей, и от депутатов. Звучали две основные причины такого положения дел. Первая – финансовая. Аргументировалось тем, что в свое время за счет перераспределения нормативов налоговых отчислений город потерял доходы, финансовую самостоятельность, у него исчезли источники для финансирования своих полномочий. В первую очередь – содержания улиц и дорог. Вторая причина – системные упущения в организации дорожной деятельности. Я хотел бы дать свою оценку. Может она прямолинейная и нелицеприятная, но выверенная и подтвержденная субъективными и объективными аргументами», – отметил губернатор.
Информация о том, что главной причиной ненормативного состояния новосибирских дорог является недостаточное финансирование работ по их ремонту не соответствует действительности. Глава региона сообщил, что по его поручению министерство финансов и налоговой политики региона провело сравнительный анализ структуры бюджетов шести схожих муниципалитетов – столиц субъектов, городов-миллионников. «Новосибирск ничуть не уступает им в своей финансовой самостоятельности. Сопоставлять уровень финансовой свободы в принятии решений, в том числе в дорожной деятельности, можно только, пожалуй, с Красноярском. И что касается текущей деятельности – содержания дорог, ямочного ремонта, – то ресурсы у Новосибирска ничуть не меньше других городов-миллионников», – сообщил Андрей Травников.
Кроме того, глава региона обратил внимание на недостаточное использование в Новосибирске механизмов по поиску дополнительных возможностей привлечения средств из бюджетных и внебюджетных источников на содержание дорог. «В Новосибирске я этого не наблюдаю. Я не вижу, чтобы из неплохого бюджета были выжаты все возможности на эффективное содержание территории города», – подчеркнул глава области.
Необходимо системно менять и подходы к комплексному содержанию автодорог областного центра. В этом же уверены и областные депутаты – комитет регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике провел несколько совещаний, посвященных этой теме, в том числе, выездных.
Как прокомментировал председатель комитета Майис Мамедов, судя по количеству жалоб, поступающих от жителей, город не справляется с решением проблем дорожной отрасли. «Тротуары, магистрали – чаще всего в неудовлетворительном состоянии. Поэтому вопрос о выделении дополнительных средств мегаполису на содержание улично-дорожной сети по-прежнему актуален. На заседаниях фракции «Единая Россия», на заседаниях комитета мы неоднократно обсуждали эту тему и пришли к выводу, что проблему можно эффективно решить в том случае, если строго контролировать расход средств, которые будут направлены на приведение в порядок дорог Новосибирска. Принято решение, что каждый депутат фракции «Единая Россия» будет следить за качеством содержания и ремонта дорог в своем районе и своевременно реагировать на все сигналы, поступающие от горожан», – отметил депутат.
По итогам обсуждений губернатор поручил министерству финансов и налоговой политики региона, заместителю председателя правительства Новосибирской области – министру финансов и налоговой политики Виталию Голубенко предусмотреть предоставление дополнительных средств мэрии Новосибирска на текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети в сумме 278 млн рублей – при подготовке предложений по корректировке бюджета Новосибирской области на 2021 год.
«Мы будем отслеживать результат использования дополнительных средств, – сказал губернатор. – Отмечу, что я готов и дальше добиваться дополнительного увеличения финансирования дорожной деятельности в Новосибирске, но только в обмен на системные решения в управлении этой отраслью».
Фото: архивы пресс-служб
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