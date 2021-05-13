По поручению Андрея Травникова почти 300 миллионов выделят на ремонт и содержание городских дорог

Новосибирск получит дополнительно из областного бюджета на текущий ремонт и содержание автомагистралей 278 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на совещании, посвященном выработке решений по улучшению положения дел в дорожной сфере Новосибирска.

«То, что ситуация в дорожной сфере: состояние дорог Новосибирска, их содержание не устраивает никого – говорили не один раз. Мы это слышим и от жителей, и от депутатов. Звучали две основные причины такого положения дел. Первая – финансовая. Аргументировалось тем, что в свое время за счет перераспределения нормативов налоговых отчислений город потерял доходы, финансовую самостоятельность, у него исчезли источники для финансирования своих полномочий. В первую очередь – содержания улиц и дорог. Вторая причина – системные упущения в организации дорожной деятельности. Я хотел бы дать свою оценку. Может она прямолинейная и нелицеприятная, но выверенная и подтвержденная субъективными и объективными аргументами», – отметил губернатор.

Информация о том, что главной причиной ненормативного состояния новосибирских дорог является недостаточное финансирование работ по их ремонту не соответствует действительности. Глава региона сообщил, что по его поручению министерство финансов и налоговой политики региона провело сравнительный анализ структуры бюджетов шести схожих муниципалитетов – столиц субъектов, городов-миллионников. «Новосибирск ничуть не уступает им в своей финансовой самостоятельности. Сопоставлять уровень финансовой свободы в принятии решений, в том числе в дорожной деятельности, можно только, пожалуй, с Красноярском. И что касается текущей деятельности – содержания дорог, ямочного ремонта, – то ресурсы у Новосибирска ничуть не меньше других городов-миллионников», – сообщил Андрей Травников.

Кроме того, глава региона обратил внимание на недостаточное использование в Новосибирске механизмов по поиску дополнительных возможностей привлечения средств из бюджетных и внебюджетных источников на содержание дорог. «В Новосибирске я этого не наблюдаю. Я не вижу, чтобы из неплохого бюджета были выжаты все возможности на эффективное содержание территории города», – подчеркнул глава области.

Необходимо системно менять и подходы к комплексному содержанию автодорог областного центра. В этом же уверены и областные депутаты – комитет регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике провел несколько совещаний, посвященных этой теме, в том числе, выездных.