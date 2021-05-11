Отопительный сезон в Новосибирской области завершат до конца недели

В настоящее время 23 муниципальных района нашей области и пять городских округов, в том числе Новосибирск, уже завершили отопительный период. Остальные муниципальные образования планируют сделать это до конца текущей недели.

«На территории Новосибирской области в связи наступлением устойчивых положительных температур отопительный период завершили 23 муниципальных района и пять городских округов. Остальные муниципальные образования планируют завершить отопительный период до конца текущей недели», – доложил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе оперативного совещания под руководством губернатора Андрея Травникова.

В течение всего отопительного периода, по словам министра, зафиксировано 67 аварийных отключений, только четыре из них – продолжительностью свыше 24 часов. Ситуаций, при которых требовались экстренные меры по расселению граждан, допущено не было. Как отмечают в ведомстве, отопительный период в регионе завершается в штатном режиме.