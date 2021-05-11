Родительский день без автомобилей. Машинам перекрыли доступ на территории кладбищ

Из-за большого притока посетителей на девятый день после Пасхи, когда отмечается родительский день, вводится традиционный запрет на автомобильное движение по территории новосибирских кладбищ. Временное прекращение движения не коснется общественного пассажирского транспорта, специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг и транспортных средств коммунального хозяйства.



Сегодня до 19 часов будет запрещено движение автомобилей на следующих участках дорог:



- по Дачному шоссе на участке от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из садоводческого некоммерческого товарищества «Удача»;



- по улице Хилокской от дома № 5 до дома № 10/1;



- по улице Малыгина от дома № 7 до дома № 9/1.



Кроме того, с 9 до 19 часов временное прекращение движения будет введено:



- на территории общественного кладбища «Заельцовское» по Мочищенскому шоссе, 5;



- на территории общественного кладбища «Гусинобродское» по Гусинобродскому шоссе, 80;



- на территории общественного кладбища «Клещихинское» по ул. Хилокской, 11а;



- на территории общественного кладбища «Северное» по ул. Новоуральской, 124;



- на территории общественного кладбища «Южное» по ул. Арбузова, 2г;



- на территории общественного кладбища «Чемское» по ул. Молодости, 188, к1;

- на территории общественного кладбища «Инское» по ул. Твардовского, 1/1.

