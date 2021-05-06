Какие места смогут занять новосибирцы, желающие посмотреть Парад Победы?

Мэрия Новосибирска сообщила, в каких местах жители города смогут увидеть Парад Победы 9 мая. Для жителей города будет закрыт сквер возле Оперного театра, а также запрещен проход на перекрестке Красного проспекта и улицы Орджоникидзе, а также возле Филармонии и у здания Архитектурной академии.

«Свободный проход к площади будет организован с ул. Советской через Первомайский сквер, ул. Ленина и ул. Орджоникидзе с досмотром на контрольно-пропускных пунктах. Соблюдение масочного режима обязательно», – говорится в сообщении городской администрации.