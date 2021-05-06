В новосибирском сквере «Авиаторов» появится «Сад памяти». Здесь посадят сирень и курильский чай

Международная акция «Сад Памяти» пройдет 7 мая в сквере «Авиаторов», сообщает пресс-служба портала «Переходи на зеленый Новосибирск». В память о Великой Победе 1945 года здесь высадят кустарники сирени и курильского чая.

Сквер «Авиаторов», расположенный напротив Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ им. В.П. Чкалова), выбрали в связи с присвоением Новосибирску звания «Город трудовой доблести». «Именно это известнейшее по сей день новосибирское предприятие в годы Великой Отечественной войны выпускало авиационную технику для фронта и приняло у себя оборудование пяти эвакуированных авиапредприятий из Киева, Ленинграда и Москвы», – рассказали в пресс-службе.

Отметим, что в акции примет участие известная актриса Ирина Безрукова.