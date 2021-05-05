Ходить по городу непросто. Почти треть новосибирских тротуаров нуждается в ремонте

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщают, что почти треть городских тротуаров находится в удручающем состоянии и нуждается в ремонте.

Всего в Новосибирске 1660 квадратных метров тротуаров, для 498 квадратных метров (30%) требуется замена дорожного покрытия и благоустройстве. Но на сегодняшний день план ремонтных работ тротуаров на 2021 год не сформирован. Формирование обещают завершить в мае.

Также в департаменте отметили, что в обслуживании ДЭУ находятся 790 километров тротуаров. Для их уборки используют вакуумные машины Citycat и 16 «Чистиков». Привести в порядок улицы планируют к концу весны.