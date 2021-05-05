Метеорный поток Эта-Аквариды смогут увидеть новосибирцы. Пик астрономического зрелища ожидается 6 и 7 мая

В ближайшие дни новосибирцы будут увидеть метеорный поток Эта-Аквариды. В широких кругах он также известен как Майские Аквариды, поскольку наибольшую активность звездопад проявляет в именно в мае. Аквариды связаны с кометой Галлея, орбиту которой наша планета пересекает дважды в год, а своим именем обязаны латинскому названию созвездия Водолей, в котором находится радиант. Пик потока приходится на 6 и 7 мая. В это время наблюдатели с Земли, если позволит погода, смогут застать до 70 метеоров в час.

Желающим не пропустить звездопад рекомендуется вести наблюдение за пределами города. Лучше всего любоваться звездным дождем перед рассветом, примерно в 4 часа утра по местному времени.