Торговое помещение ГУМа «Россия» продают за 164 миллиона рублей

На популярном сервисе «Авито» появилось объявление о том, что выставлено на продажу торговое помещение ГУМа «Россия» площадью 365,8 кв. м. Продавец предлагает выкупить зал за 164 миллиона рублей. По прогнозам, это крупное приобретение окупится новому хозяину через одиннадцать лет.

«Самое высокое место по трафику левого берега г. Новосибирска, с проходимостью более 15 тысяч человек в день. Объект отличается наличием большой парковки и отличным месторасположением для ведения торговой деятельности», — говорят продавцы. В настоящее время эту часть исторического здания арендует «Рыбный Магазин» за 1,25 миллиона рублей.

Фото: 2ГИС