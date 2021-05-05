Отопительный сезон в Новосибирске продолжается. Ранее планировали отключить батареи 5 мая

По правилам, в Новосибирске отопительный сезон завершается, когда пять дней подряд среднесуточная температура держится на уровне восьми градусов тепла и выше. На совещании в мэрии решение о завершении сезона еще не принято. «Не хватило данных от синоптиков. Поэтому постановление мэр пока не подписал», – прокомментировали в Сибирской генерирующей компании.

По прогнозам синоптиков, в Новосибирске пусть и тепло, но в ближайшие дни будет холодный порывистый ветер.

Ожидается, что распоряжение об окончании сезона градоначальник подпишет в ближайшие дни. А с 11 мая в Новосибирске должны начаться испытания теплосетей.