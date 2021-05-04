Как будет курсировать общественный транспорт во время репетиций Парада Победы?

Пресс-центр мэрии Новосибирска сообщил об изменении в маршрутах троллейбусов, маршрутных такси и автобусов в дни репетиций военного парада:



▪️ С 17.30 до 22.30 5 мая и 7 мая:



- по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;



- по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;



- по Октябрьской магистрали и ул. Кирова на участке от Красного проспекта до ул. Восход.



При закрытии участков Красного проспекта, Октябрьской магистрали, ул. Кирова и ул. Орджоникидзе движение пассажирского транспорта будет организовано по следующим схемам.

▪️ Автобусные маршруты:



- № 8, 21, 41, 54 – о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее – по действующим схемам;



- № 95 – ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, Красный проспект, далее – по действующей схеме;



- № 18 – ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, далее – по действующей схеме;



- № 5, 13, 28 – о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее – по действующим схемам;



- № 97, 98 – ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул.. Гоголя, Красный проспект, далее – по действующим схемам;



- № 31 – Вокзальная магистраль, ул. Советская, о. п. «Автовокзал», ул. Ипподромская, ул. Военная, далее – по действующей схеме;



- № 75 – ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее – по действующей схеме.

▪️ Троллейбусные маршруты:

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- № 5 – ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, далее – по действующей схеме. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, о. п. «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее – по действующей схеме;

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- № 10 – ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал» (конечный остановочный пункт);

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- № 36 – закрыт;

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- № 13 – ул. Писарева, Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, о. п. «Автовокзал», ул. Большевистская, конечный остановочный пункт «М. «Речной вокзал». В обратном направлении: ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, далее – по действующей схеме.

▪️ Маршрутные такси:



- № 1 – ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее – по действующей схеме;



- № 8, 44, 44а, 45 – Вокзальная магистраль, ул. Советская, о. п. «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее – по действующим схемам;



- № 51 – Вокзальная магистраль, ул. Советская, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, далее – по действующей схеме;



- № 16 – ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, о. п. «Автовокзал» (конечный остановочный пункт).