В Индии собираются открыть производство «ЭпиВакКороны» новосибирского «Вектора»

«ЭпиВакКорона» — единственная в мире пептидная вакцина от кронавируса. Она создана новосибирским научным центром вирусологии «Вектор». Разработкой сибирских ученых заинтересовались в Индии, сообщают «Известия» со ссылкой на посла республики в РФ Венкатеш Варма.

По словам представителя Индии, переговоры о возможном совместном производстве «ЭпиВакКороны» только начались, еще неизвестны детали возможного будущего договора. При этом ранее Индия и Россия договорились о поставке в республику препарата «Спутник V», привиться российской вакциной индийцы могут уже в мае.

На данный момент Индия одна из лидеров по темпу распространения коронавируса. Ежедневно в стран выявляют более 300 тысяч новых случаев инфицирования. При этом страна крупнейший игрок на фармацевтическом рынке, производство «ЭпиВакКороны» в Индии может поспособствовать нарастанию темпов вакцинации и в России.