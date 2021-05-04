Новосибирцев приглашают поучаствовать в акции «Свеча памяти» в честь Дня Победы

«Свеча памяти» – всероссийская акция, приуроченная к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – в этом году пройдет в офлайне. Жителей Новосибирской области приглашают принять участие, сообщает пресс-служба правительства региона.

8 мая, в день проведения акции, новосибирцы смогут зажечь свою свечу памяти, как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Акция пройдет на Монументе Славы в Новосибирске и других муниципальных районах и городских округах области. Возложение «Свечей памяти» состоится с 20.00 до 22.30 часов. Кроме того, каждый житель может зажечь свою свечу в течение дня.