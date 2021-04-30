5, 7 и 9 мая у Новосибирского метрополитена будет нестандартный режим работы

Согласно постановлению мэрии Новосибирска для обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона и артиллерийского салюта, посвященных Дню Победы, входы (выходы) станции метро «Площадь Ленина» будут закрыты 5 и 7 мая с 18.30 до 22.30 часов, а 9 мая — с 7.30 до 12.00 часов.

Отметим также, что на Пасху-2021 новосибирцев будут развозить на троллейбусах до 4 утра. В пасхальную ночь организуют дополнительные маршруты. По информации управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, во вторую смену 1 мая будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава для доставки жителей города на богослужение, посвященное Пасхе.

Фото: архивы пресс-служб