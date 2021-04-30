Завалы снега сменились лужами и пылью. Блогер Варламов назвал наш город самым грязным в стране

Популярный блогер Илья Варламов составил десятку самых грязных городов России этой весной – антирейтинг возглавил Новосибирск. Список городов, как объяснил блогер, составляли на основе фотографий, которые ему присылали со всей России: каждый город по этим снимкам получал оценки по трем параметрам – «унылость», «непроходимость», «мусор» — в семи разных категориях (категории в ролике не упоминаются). Илья Варламов отметил, что у больших городов было больше всего шансов попасть в рейтинг, потому что их жители присылали больше фотографий.

Вот что сказал Варламов о столице Сибири: «Город-сугроб весной закономерно превратился в город-лужу, город-грязь. Посмотрите, какие прекрасные залежи покрытого пылью и тающего снега. Когда это всё дотает, на месте этого сугроба появится грязная лужа, потом – засохшая грязь, затем эта грязь превратится в пыль и полетит в легкие новосибирцев – они, к сожалению, всем этим дышат. Николай Гоголь писал, что не всякая птица долетит до середины Днепра. Но и до середины новосибирской лужи добраться тоже смогут не все. Тут даже непонятно, действительно ли это лужа или просто дома построили посреди воды. Надо бы узнать, не повысился ли в Новосибирске этой весной спрос на надувные лодки – они имеют все шансы стать главным городским транспортом в подобных условиях. В общем, друзья, если бы я был мэром Новосибирска, мне бы сейчас было очень стыдно»

Топ-10 самых грязных весенних городов открыл Ярославль. Другие крупные сибирские города также упоминаются в антирейтинге: Красноярск занял восьмое место, Томск – седьмое, Омск оказался на третьей строчке.

Фото: инстаграм Ильи Варламова