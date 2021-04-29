Отпразднуем камерно. Какими ожидаются майские мероприятия в Новосибирске?

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в правительстве региона напомнил, что в связи с режимом повышенной готовности 1 мая в мегаполисе отменены все массовые мероприятия. Пасха 2 мая пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Крестные ходы будут разрешены только на территории храмов. А на Парад Победы 9 мая будут пускать только с разрешительными медицинскими документами, некой справкой. Однако, как выяснилось, это будет касаться не всех горожан. Режим допуска на парад будет зависеть от того, с какой стороны подойти на площадь Ленина.

Со стороны памятника Владимиру Ленину будут традиционно организованы места для ветеранов. А также места для приглашенных. «Какая-то часть зрителей получит пригласительные билеты. Сейчас уточняется список. При раздаче пригласительных будем учитывать в том числе состояние медицинское», — рассказал градоначальник, подчеркнув, что эти правила касаются только той части зрителей, что будет смотреть парад со стороны памятника. На противоположной стороне площади Ленина мы не планируем какого-то специального режима, кроме средств безопасности, предупреждающих линий о соблюдении (социально) дистанции и наличии масок. За этим будем следить», — рассказал Анатолий Локоть. Он также добавил, что все участники парада будут привиты от коронавируса.