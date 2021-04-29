Новосибирский транспорт в майские праздники будет ходить реже

По данным управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, с 4 по 7 мая наземный общественный транспорт будет работать по графику выходного дня, сообщает пресс-центр мэрии. Учитывая, что дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая являются выходными и праздничными, общественный транспорт города будет ходить реже всю первую декаду мая.

Напомним, что по указу президента дни с 4 по 7 мая объявлены «нерабочими», то есть для части граждан майские праздники продлятся с 1 по 10 мая. Вместе с тем, согласно разъяснению Минтруда РФ, работодатели сами должны решить — сколько сотрудников им требуется для «функционирования организации» на время продленных праздников.