Город будут отмывать с помощью специальных шампуней и дорожных пылесосов

Очищать новосибирские дороги от весенней пыли будут с использованием специальных моющих средств. Об этом рассказал Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции в онлайн-формате 27 апреля. Глава города подчеркнул, что использование специальных дорожных шампуней особенно актуально в этот период, пока в городе не появился естественный фильтр – трава и листва. По словам мэра, убрать оставшуюся после зимы пыль вручную или даже с помощью коммунальной спецтехники — дорожных пылесосов — быстро и эффективно не получается: на дорогах все равно остаются частицы, которые поднимаются из-под колес машин и создают пылевые облака. На помощь приходят новые усовершенствованные технологии.



«Сегодня мы отработали ряд технологий с использованием химических реагентов, которые связывают эти пылевые частицы и не дают им распространяться в воздухе, и начали их применение. Начали с центральной части Новосибирска. Получены специальные шампуни, – отметил Анатолий Локоть. – Я поставил задачу – распространить эту практику по всей территории города, чтобы все дорожно-эксплуатационные учреждения начали применять эту технологию. Особенно это важно в предпраздничный период. Будем промывать улицы с помощью специальных средств, которые в обиходе называют шампунями».



Мэр пояснил, что обычная вода не смывает пыль с дорог и тротуаров, — она остается и после того, как высыхает вода. Вода может даже ухудшить ситуацию с пылью, превратив ее в грязь. В то же время специальные шампуни содержат средства, которые связывают частицы пыли, позволяют им слепиться. После этого их легко убрать дорожными пылесосами. Такая технология хорошо показывает себя, в частности в Москве, где ее применяют уже длительное время.