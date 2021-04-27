Новосибирские дети-сироты смогут получить соцвыплаты на покупку жилья

Специальный жилищный сертификат для детей-сирот появится в регионе. Новая мера социальной поддержки позволит улучшить обеспечение жильем детей-сирот. Проект нового областного закона «О социальной выплате на приобретение жилого помещения» одобрен 26 апреля на заседании Правительства Новосибирской области под председательством Губернатора Андрей Травникова.

Министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов отметил, что проект закона разработан совместно с прокуратурой Новосибирской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Закон предоставляет гражданам, относящемся к указанной категории, достигшим 23 лет и включенным в список на предоставление жилого помещения, право на получение с их согласия социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность.

Законопроектом определяются условия, при которых реализуется право на получение социальной выплаты. Она предоставляется гражданину однократно. Размер выплаты рассчитывается исходя из установленного размера площади жилого помещения (33 квадратных метра) и средней рыночной стоимости одного квадратного метра, определяемого Минстроем России. Сертификат должен быть использован в течение года, в котором он был предоставлен. После регистрации права собственности на приобретенное за счет средств сертификата жилое помещение гражданин исключается из списка на обеспечение жильем.

Члены правительства одобрили представленный документ, который в установленном порядке будет направлен на рассмотрение новосибирскому заксобранию.