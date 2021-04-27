В Академгородке заработал мобильный пункт вакцинации против COVID-19

Люди, заполнив анкеты по одному проходят на регистрацию, затем на медосмотр и, наконец, на укол. Привиться может любой гражданин России старше 18 лет, если у него нет противопоказаний, а с собой он захватил СНИЛС, паспорт и страховой полис.

Работает в этом пункте вакцинации выездная бригада медиков поликлиники № 14. Вакцина – «Спутника V», поэтому пункт оборудован морозильной камерой для хранения препарата при температуре –18 градусов. Как рассказала главный врач поликлиники № 14 Любовь Мерзликина, прививать желающих тут будут ежедневно, кроме понедельника.