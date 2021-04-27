В Академгородке заработал мобильный пункт вакцинации против COVID-19

Мобильный пункт в ТРЦ «Эдем» – второй по счету для региона: первый открыли в «Сан-Сити» на левом берегу.
Новый прививочный пункт организовали в помещении на втором этаже торгово-развлекательного центра «Эдем», где раньше находился магазин одежды. На входе администратор каждому посетителю измеряет температуру и выдает талон с точным временем приема в порядке живой очереди. Внутри пункта просторно, стоят столы для заполнения документов, стулья для комфортного ожидания до вакцинации и после. Правила здесь действуют стандартные: осмотр терапевта перед прививкой и 30 минут под присмотром медиков – после.
Люди, заполнив анкеты по одному проходят на регистрацию, затем на медосмотр и, наконец, на укол. Привиться может любой гражданин России старше 18 лет, если у него нет противопоказаний, а с собой он захватил СНИЛС, паспорт и страховой полис.
Работает в этом пункте вакцинации выездная бригада медиков поликлиники № 14. Вакцина – «Спутника V», поэтому пункт оборудован морозильной камерой для хранения препарата при температуре –18 градусов. Как рассказала главный врач поликлиники № 14 Любовь Мерзликина, прививать желающих тут будут ежедневно, кроме понедельника.
Мобильный пункт будет принимать желающих вакцинироваться с 11 до 17 часов, в том числе в майские праздники. Ежедневно в «Эдеме» планируют прививать по 100 человек. Главное условие – явиться сюда же через 21 день на вакцинацию вторым компонентом.
Фото: архивы пресс-служб
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