Андрей Травников поручил обеспечить бесперебойную работу всех служб и подразделений в период длинных майских выходных

В ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области глава региона поручил обеспечить бесперебойную работу всех подразделений и служб на майских праздниках. «В длительные праздничные и выходные дни большинство жителей области будет отдыхать, но для нас с вами это период напряжённой работы. Просьба быть постоянно на связи, на вверенной вам территории, необходимо определить список тех, кто будет находиться на работе, утвердить график дежурства ответственных руководителей. Отдельно попросил бы организовать работу моей общественной приемной и информирование о поступлении резонансных жалоб и обращений», – подчеркнул Андрей Травников, обращаясь к участникам совещания.

Он обозначил ключевые сферы и риски, на которые должно быть обращено внимание представителей профильных подразделений на территории региона – это контроль паводковой ситуации, соблюдение особого противопожарного режима, установленного в области с 23 апреля. Особое внимание также будет уделяться соблюдению мер санитарной безопасности, в частности, соблюдению масочного режима – в том числе при проведении различных мероприятий, приуроченных к государственным и религиозным праздникам.

Кроме того, Андрей Травников обратил внимание представителей системы здравоохранения, медицинских учреждений на необходимость организации вакцинации в праздничные дни. «Не должно быть ни одного случая, когда житель Новосибирской области не смог бы пройти плановую вакцинацию от COVID-19 в праздничные дни», – отметил губернатор.

Фото: архивы пресс-служб