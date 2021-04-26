Очень крупная покупка. На продажу в интернет-магазине Avito выставили легендарную статую Ленина возле Оперного театра

В воскресенье, 25 апреля, в Avito появилось весьма любопытное объявление. Его разместил пользователь, зарегистрированный как частное лицо. Стоимость одной из главных достопримечательностей Новосибирска – бронзовой статуи Ленина у НОВАТа – он оценил в 100 000 000 999 рублей. Автор объявления отмечает, что скульптура входит в категорию б/у, но, несмотря на это, сохранила товарный вид. Продавец скрыл свой телефон, на сообщения в чате Avito не отвечает.