Спелая сибирская клубника. Технологии сити-фермерства представили заместителю губернатора Ирине Мануйловой

Перед запуском в промышленную эксплуатацию все технологии проходят многократные испытания в лабораториях iFarm, а также тестируются на опытных производствах. По итогам экспериментов создаются агрономические технологические карты – «рецепты» выращивания культур, в которых содержатся все необходимые параметры по питанию, микроклимату, температуре, влажности, уровню СО2, соблюдение которых гарантирует высокую урожайность, вкусовые и питательные качества растений.

Также участники пресс-тура ознакомились с проектами акселерационной программы «А:Старт» – одного из крупных бизнес-ускорителей страны. В 2021 году на участие в программе было подано 179 заявок. Победителями, то есть – резидентами Академпарка, стали 14 команд. В 2021 году участие в весенней акселерационной сессии приняли 32 студента новосибирских вузов (НГУ, НГУАДИ, НГУЭУ и др.), 10 сотрудников научно-исследовательских институтов (ИЦиГ СО РАН, Институт теплофизики РАН, Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, ИЯФ СО РАН, Институт систем информатики СО РАН, Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий СО РАН). Всего от научных сотрудников, аспирантов и студентов поступило около восьмидесяти заявок.

Фото: архивы пресс-служб