Специалисты Центрального агентства недвижимости измерили уровень счастья в разных районах города

Самым несчастным в Новосибирске назван Первомайский район – к этому выводу пришли эксперты Центрального агентства недвижимости. Рейтинг уровня счастья в разных районах сибирского мегаполиса оценивали с помощью «международного индекса счастья», который с 2006 года используется «Фондом новой экономики» для определения счастья городов.

Вот перечень критериев, по которым оценивался уровень «счастливости: планирование районов, качество соцобслуживания, взаимодействие власти и бизнеса, культура, экология и природа, образование, транспорт и безопасность. Для оценки районов также использовались результаты интернет-опросов.

Самыми неудачными по планировке районами с неудовлетворительной транспортной развязкой и безопасностью были признаны Дзержинский (восьмое место в рейтинге), Калининский (девятое место) и Советский (десятое место) районы. При этом по показателю социального обслуживания лидируют в рейтинге именно эти три района. Наиболее грязными с экологической точки зрения признаны Калининский и Железнодорожный районы. Самые крепкие взаимоотношения власти и бизнеса сложились в Октябрьском районе, где больше 25 тысяч торговых организаций.

Самыми счастливыми в сфере образования стали Октябрьский и Ленинский. В сфере культуры лидируют Центральный (первое место) и Ленинский районы (второе место) — здесь больше всего домов творчества, театров и музеев. Самыми медленно развивающимися стали Кировский (девятое место) и Первомайский районы (десятое место).