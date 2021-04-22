С 24 апреля в Новосибирске возобновляются «дачные» маршруты

В эту субботу, 24 апреля, стартует сезонная работа дачных маршрутов регулярного сообщения. Пресс-центр мэрии Новосибирска опубликовал основные направления.

Городские автобусы будут ходить по маршрутам:

— № 51л «Нижняя Ельцовка — с/о «Отдых-2»;

— № 77л «Ул. Ветлужская — Сады»;

Кроме того, продляется путь следования муниципальных маршрутов до остановочного пункта «Северное кладбище»:

— автобуса № 27 «Площадь Калинина — Отделение связи № 13»;

— автобуса № 73 «Отделение связи № 13 — Ул. Флотская»;

— автобуса № 46 «Отделение связи № 13 — Площадь Калинина»

— маршрутного такси № 73 «ДК Кирова — Отделение связи № 13».

Перевозка осуществляется согласно установленным тарифам. На маршрутах действуют карта студента, карта школьника, ЕТК, а также всем виды социальных проездных.