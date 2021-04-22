С 24 апреля в Новосибирске возобновляются «дачные» маршруты

Эти автобусы будут курсировать до конца сентября.
В эту субботу, 24 апреля, стартует сезонная работа дачных маршрутов регулярного сообщения. Пресс-центр мэрии Новосибирска опубликовал основные направления.
Городские автобусы будут ходить по маршрутам:
— № 51л «Нижняя Ельцовка — с/о «Отдых-2»;
— № 77л «Ул. Ветлужская — Сады»;
Кроме того, продляется путь следования муниципальных маршрутов до остановочного пункта «Северное кладбище»:
— автобуса № 27 «Площадь Калинина — Отделение связи № 13»;
— автобуса № 73 «Отделение связи № 13 — Ул. Флотская»;
— автобуса № 46 «Отделение связи № 13 — Площадь Калинина»
— маршрутного такси № 73 «ДК Кирова — Отделение связи № 13».
Перевозка осуществляется согласно установленным тарифам. На маршрутах действуют карта студента, карта школьника, ЕТК, а также всем виды социальных проездных.
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