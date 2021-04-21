Первая очередь сдана. Подземный переход открыли на Красном проспекте

В Новосибирске открытили первую очередь подземного пешеходного перехода на Красном проспекте – от Новосибирской государственной филармонии до Первомайского сквера. Полностью закончить реконструкцию объекта планируют летом, к Дню города. Как подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в обновленном переходе созданы все условия для горожан и комфортной работы предпринимателей.

«Мы открываем первую очередь подземного пешеходного перехода, прежде всего – чтобы обеспечить безопасность прохода под Красным проспектом. Переход очень востребован жителями Новосибирска. Мы сохранили, как и обещали, торговые места. Но теперь здесь совсем другие условия: новая система вентиляции, пол с подогревом, отметил градоначальник. – Кроме того, во второй части перехода оборудуется туалет, которого здесь никогда не было. Финансирование – за счет УЗСПТС. Вся реконструкция оценивается в 105 млн рублей. Задача – ко Дню города переход полностью сдать. Это не первый и не последний такой объект. По этому же принципу был отремонтирован подземный переход у театра «Красный факел». На очереди – переход у ГПНТБ».

Как рассказал директор МУП «УЗСПТС» Александр Мысик, площадь первой очереди – от Новосибирской государственной филармонии до Первомайского сквера – 1200 квадратных метров (всего 2080 квадратных метров). Здесь смонтированы теплые полы, которые выложены гранитом. Им также облицованы стены и входные группы.

На следующей неделе планируется открыть выход к часовне Николая Чудотворца. В последних числах мая начнется установка торговых павильонов – всего их 84. Работы будут вестись преимущественно в ночное время, чтобы не создавать неудобства пешеходам.