Дорога ложка к обеду, а яйца – к Пасхе. Цены на них выросли в преддверии праздника

Накануне Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 2 мая, в Новосибирске зарегистрировано изменение цен производителей сельскохозяйственной продукции.Наблюдалось снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области на 2,2%, в том числе на продукцию растениеводства – на 9,3%. На продукцию животноводства отмечен рост цен на 0,5%.

«Среди продукции растениеводства снизились цены на огурцы на 34,3% и томаты – на 1,1%, – сообщает Новосибирскстат, – Повышение цен отмечено на морковь на 24,5% и картофель – на 13,6%».

В категории «продукция животноводства» выросли цены на крупный рогатый скот на 4,6% и яйца куриные – на 2,3%. Добавим, что стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в марте 2021 года составила 4 818 рублей. «По сравнению с предыдущим месяцем цены повысились на 2,8%, а с начала года – на 7,3%», – отмечает Новосибирскстат.