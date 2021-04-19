Май с чистого листа. Городские власти обещают закончить уборку Новосибирска к майским праздникам

На встрече с журналистами мэр Анатолий Локоть сообщил, что уборка города после зимы будет полностью завершена к майским праздникам. Градоначальник отметил, что весенняя уборка стартовала еще 14 апреля. В дневную смену отработали тогда 123 машины, в ночную – 101. Всего за первые сутки подмели 215 километров тротуаров и очистили 130 дождеприемников, что мэр считает наиболее важной сегодня работой. «‎Это только начало работы, она продолжается. Задача ставится так: к майским праздникам привести город в порядок, – подчеркнул Анатолий Локоть. – Не только центральную его часть, но и всю территорию города».



Кроме того, мэр напомнил про общегородской субботник, который состоится 24 апреля. Также Анатолий Локоть рассказал о планах по благоустройству дворовых территорий в 2021 году. Начало работ ориентировочно намечено на 11 мая. Всего в Новосибирске в текущем году будут приведены в порядок 140 дворовых территорий. 37 из них — за счет федерального бюджета в рамках проекта.