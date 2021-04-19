Ходим в масках до лета. В Новосибирской области режим повышенной готовности продлится до 31 мая

Сегодня, 19 апреля, стало известно, что режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят до 31 мая. Такую рекомендацию дал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов. «Режим повышенной готовности надо продлевать. Ситуация требует проведения дополнительных ограничительных мероприятий. Есть предложение до конца мая продлить режим повышенной готовности, — сказал он во время оперативного совещания в областном правительстве.

Андрей Травников поручил подготовить документы о продлении ограничений до 31 мая включительно. «Ситуация стабильная, цифры замерли на одном уровне. Нас беспокоит не ситуация в Новосибирской области. Беспокоит, что обстановка усложняется вокруг нас», — подчеркнул губернатор.