«Думаю, чемпионат пройдет на высоком уровне»,– первый зампред Госдумы Александр Жуков оценил строительство ледовой арены к МЧМ-2023

По календарю игр, матчи будут проходить накануне Нового года и в новогодние каникулы. Ранее Министерство культуры Российской Федерации поддержало инициативу Губернатора Андрея Травникова присвоить Новосибирску в 2022-2023 гг. звание «Новогодняя столица России».

«Все, кто приедет на чемпионат, по сути дела приедут на главный Новый год России», – подчеркнул Андрей Травников. «Успехов! Главное, чтобы всё было в срок. Я думаю, чемпионат пройдет на высоком уровне», – отметил Александр Жуков.