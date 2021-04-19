«Думаю, чемпионат пройдет на высоком уровне»,– первый зампред Госдумы Александр Жуков оценил строительство ледовой арены к МЧМ-2023

Полностью завершить объект и ввести его в эксплуатацию планируют в августе будущего года.
Первому заместителю председателя Госдумы РФ Александру Жукову и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову доложили о ходе работ по строительству многофункциональной ледовой арены. Они смогли лично оценить будущий дворец спорта во время выездного совещания.
По календарю игр, матчи будут проходить накануне Нового года и в новогодние каникулы. Ранее Министерство культуры Российской Федерации поддержало инициативу Губернатора Андрея Травникова присвоить Новосибирску в 2022-2023 гг. звание «Новогодняя столица России».
«Все, кто приедет на чемпионат, по сути дела приедут на главный Новый год России», – подчеркнул Андрей Травников. «Успехов! Главное, чтобы всё было в срок. Я думаю, чемпионат пройдет на высоком уровне», – отметил Александр Жуков.
Напомним, что по поручению региональных властей был скорректирован график работ на объекте – чтобы компенсировать отставания, которые возникли в прошлом пандемийном году. Сейчас темпы работ на объекте, выше, чем были в феврале текущего года. На тренировочной ледовой арене завершен монтаж перекрытий и фасадных конструкций. Работы на объекте параллельно идут сразу по нескольким направлениям: от монтажа вентиляции до монтажа электропроводки и фасадов. Сейчас на объекте работает около 500 человек.
Графиком предусмотрено завершение работ по закрытию теплового контура не позднее 1 октября 2021 года. Это позволит в зимний период 2021-2022 выполнить монтаж внутренних инженерных систем, продолжить монтаж оборудования и приступить к отделочным работам. В соответствии с контрактом завершить объект и ввести его в эксплуатацию планируют уже в августе 2022 года.
Фото: архивы пресс-служб
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