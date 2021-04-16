Изделия из акрила от GLASSORGER – изящные сувениры на любой случай

GLASSORGER предлагает различные изделия из акрила для домашнего и корпоративного использования.

Вы можете заказать:

• Кубки

• Наградные и сувенирные статуэтки

• Светильники

• Брелоки

• Перегородки с LED-освещением

• Боксы для цветов

• Корпоративная продукция

Эскиз любой сложности • УФ-печать • Гравировка

Доставка по всей России

ул. Писемского, 6, оф. 602, тел. (913) 715-1579, @glassorger, vk.com/glassorger