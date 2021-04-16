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Изделия из акрила от GLASSORGER – изящные сувениры на любой случай

Компания создает подарки, наградные статуэтки и оригинальную продукцию, продвигающую символику бренда.

GLASSORGER предлагает различные изделия из акрила для домашнего и корпоративного использования.

Вы можете заказать:

• Кубки
• Наградные и сувенирные статуэтки
• Светильники
• Брелоки
• Перегородки с LED-освещением
• Боксы для цветов
• Корпоративная продукция

Эскиз любой сложности • УФ-печать • Гравировка

Доставка по всей России

ул. Писемского, 6, оф. 602, тел. (913) 715-1579, @glassorger, vk.com/glassorger

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