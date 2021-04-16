Закупаемся новыми масками. Власти собираются продлить пандемический режим повышенной готовности

В Новосибирской области планируют продлить режим повышенной готовности, введенный до 30 апреля из-за коронавирусной пандемии. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на встрече с главными редакторами СМИ. «Сегодня уже есть понимание, что отменить минимальные, но очень необходимые ограничительные мероприятия, которые обеспечивают санитарную безопасность на территории Новосибирской области, мы себе позволить не можем, – сказал он. – Статистика спокойная, но, чтобы не пустить инфекцию третьей волной к нам, необходимо продлевать этот режим».

Губернатор не уточнил, до какого времени будут действовать ограничительные меры, пояснив, что ждет предложения от Роспотребнадзора и оперштаба. Решение планируют принять в ближайший понедельник.