Финпомощь от властей. На создание лесного парка «Заельцовский бор» выделят 4,5 миллиона

Власти Новосибирской области выделят 4,5 миллиона рублей на создание лесного парка «Заельцовский бор» на территории естественного соснового бора в Заельцовском районе. Финансирование на эти цели предусмотрят в госпрограмме охраны окружающей среды. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов и экологии области Юрия Марченко.

Увеличение расходов обусловлено созданием новой особо охраняемой природной территории регионального значения. Власти намерены разместить заказ на проведение экологического обоснования создания территории и уточнение ее границ.

Также в программе на 2021 год заложили 2 миллиона рублей на создание природного парка «Караканский бор», который разместится на территории соснового леса на берегу Оби.