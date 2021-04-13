Консерватория получит 432 миллиона из федерального бюджета. Деньги направят на ремонт концертного зала

Для капитального ремонта большого концертного зала Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки выделили более 432,6 млн рублей. Средства будут направлены из федерального бюджета, уточняет пресс-служба регионального правительства со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова. «Надеюсь, обновленный зал консерватории распахнет свои двери для лучших мировых исполнителей, а жители и гости Новосибирска смогут наслаждаться прекрасными концертами виртуозов», — отметил он.

Концертный зал рассчитан на 470 мест в партере и на балконе. В зале расположен концертный 43-регистровый орган немецкой фирмы Wilhelm Sauer 1968 года, три концертных рояля: один Steinway&Sons и два Bechstein. Сейчас, судя по информации на сайте консерватории, зал уже закрыт на ремонт.

Фото: архивы пресс-служб



