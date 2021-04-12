Приехали на Парад. Какая техника будет «выступать» 9 мая в сибирской столице?

Время укладки полотна одного комплекта составляет всего пять минут. Испытания комплекса проводились в различных климатических условиях. Техника успешно зарекомендовала себя как в арктических льдах, так и в песках, и болотах. По легкому полотну может проехать почти любая техника весом до 60 тонн.

ТММ-3 — разработан и производился в советское время на шасси грузовика КрАЗ-255Б, но в 1993 году Кременчугский автомобильный завод прекратил производство этой модели. В результате были предприняты попытки установки комплекта оборудования на шасси других машин. К примеру, на параде в Новосибирске будет представлена модификация ТММ-3М2 на базе автомобиля КамАЗ (впервые произведена в 2016 году Галичским автокрановым заводом). Комплекс предназначен для устройства мостовых переходов через препятствия шириной до 40 метров и глубиной до трех метров с целью пропуска через них колесных и гусеничных нагрузок весом до 60 тонн.

Кроме того, зрителям будут представлены ракетные комплексы «Ярс», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Панцирь-1С», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», в том числе с беспилотными летательными аппаратами «Элерон», ракетные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3М, боевые машины «Урал» с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК» и другая техника.

Фото: архивы пресс-служб