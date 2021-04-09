На ТЭЦ-5 стартовал капремонт. Он не только увеличит ее КПД, но и снизит объем выбросов

На ТЭЦ-5 началась реализация самого крупного проекта ремонтной программы этого года на станциях Новосибирска. В ближайшие три месяца специалисты проведут капитальный ремонт энергоблока №4. Последний раз его ремонтировали пять лет назад.Плановая стоимость мероприятий — 199,4 млн рублей.

«Ремонт увеличит эффективность работы основного оборудования. Для котла — повысит коэффициент полезного действия (КПД) до нормы, для турбины — снизит удельный расход тепла. Мероприятия позволят уменьшить затраты условного топлива, а значит, и выбросов; насколько — специалисты определят по завершении ремонта», — рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации Новосибирской ТЭЦ-5 Федор Ефремов.

В целом в капитальный ремонт оборудования ТЭЦ-5 — крупнейшей станции Новосибирска — СГК вложит в этом году 784 млн рублей.

Фото: архивы пресс-служб