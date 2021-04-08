Когда в квартирах новосибирцев отключат отопление? На вопрос ответил мэр

На еженедельной онлайн-встрече с журналистами мэр Анатолий Локоть назвал условия завершения отопительного сезона в 2021 году. По словам градоначальника, пока речи об отключении домов от тепла нет, поскольку не соблюдены условия. «В соответствии с законодательством Российской Федерации, прекращение отопительного сезона наступает в момент, когда пять суток подряд средняя температура воздуха на территории города будет выше +8, на уровне +10 градусов», — напомнил мэр.

Анатолий Локоть также отметил, что несмотря на потепление днем, ночью в Новосибирске бывает холодно. Столбики термометров опускаются ниже ноля градусов. Поэтому батареи в домах пока останутся горячими.

Напомним, что прошлом году отопительный сезон в Новосибирске закончился 23 апреля.