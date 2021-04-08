Чтобы всем дачникам хватило места. С 12 апреля электрички станут ходить чаще

В Новосибирской области с 12 апреля увеличат количество электричек в связи с началом дачного сезона. Об этом сообщила пресс-служба «Экспресс-пригород». До 1 мая размеры движения увеличатся на 21 маршрут в будние дни и на 43 – в выходные. В летний период в сутки будут курсировать до 78 пар электричек.

«В том числе, по выходным дням июня – июля 2021 года для доставки пассажиров к местам массового отдыха и купания в зависимости от погодных условий будут назначаться дополнительные пригородные поезда сообщением Новосибирск-Главный – Искитим», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в апреле откроют 16 дополнительных билетных касс. Таким образом всего будет работать 148 кассовых окон на 91 станции области.